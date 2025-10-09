PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und rnv

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 07. Oktober 2025, führten die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) und die Polizeiwache Oggersheim von 13 bis 17 Uhr eine gemeinsame Kontrolle durch. Dabei wurden Busse und Straßenbahnen an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz überprüft. Fahrgäste, die sich in den Fahrzeugen befanden oder gerade ausstiegen, wurden auf das Vorhandensein eines gültigen Fahrausweises kontrolliert. Insgesamt konnten 214 Reisende keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Neben einer Vertragsstrafe müssen die Kontrollierten mit einer Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Auch in Zukunft sind weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

