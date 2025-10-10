PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 7:20 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Gräfenaustraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Bürgermeister-Grünzweig-Straße nach links in diese einbiegen. Der Fahrer eines Leichtkraftrades mit Mannheimer Kennzeichen fuhr auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße, von der Heinigstraße kommend, und überfuhr die Kreuzung trotz rot zeigender Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto des 53-Jährigen, an welchem leichter Sachschaden entstand. Im Anschluss entfernte sich der Zweiradfahrer, welcher keinen Helm trug, mit seinem Sozius von der Örtlichkeit.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .  

