POL-PPRP: Betrunken und unter Drogen mit Roller unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (09.10.2025, 20:10 Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen eine 40-Jährige, die mit ihrem Roller in der Mannheimer Straße unterwegs war. Da die Fahrerin hierbei betrunken wirkte, wurde sie zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt wurde. Hierbei konnte eine Atemalkoholwert von 1,77 Promille und Hinweise auf einen kurzfristigen Drogenkonsum erlangt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wer unter dem Einfluss von illegalen Drogen wie Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ohne Ausfallerscheinungen am Straßenverkehr teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße bis zu 1.500 Euro und einem Fahrverbot zwischen einem und drei Monaten rechnen.

Kommen drogenbedingte Fahrfehler, eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder sogar ein Verkehrsunfall hinzu, handelt es sich um eine Straftat (§ 316 StGB: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, § 315c StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe). Der Drogenkonsum kann bei einer Verkehrskontrolle vor Ort innerhalb kürzester Zeit mit Vortestgeräten zuverlässig im Schweiß, Speichel oder Urin festgestellt werden.

