POL-HS: Werkzeuge aus Transporter entwendet

Erkelenz-Holzweiler (ots) - Aus mehreren Baustellenfahrzeugen stahlen unbekannte Täter in der Kofferer Straße am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (13. Juni), 14.30 Uhr, und Montagmorgen (16. Juni), 7 Uhr, zirka 500 bis 600 Liter Dieselkraftstoff. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

