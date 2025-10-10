PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wir für Sie vor Ort - Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Gartenstadt ein

Ludwigshafen (ots)

Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten. Denn nur, wenn man ins Gespräch kommt, kann man etwas bewegen.

Am 17.10.2025 werden Ihre Kontaktbeamten der Polizei mit einem Infostand im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt am Markt (Königsbacher Straße) zwischen 10 und 12 Uhr vertreten sein. Mit diesem Angebot möchten wir den Austausch zwischen der Polizei und Bürgerinnen und Bürgern anregen und Fragen beantworten. Darüber hinaus wird der Ortsvorsteher des Stadtteils Andreas Rennig vor Ort sein. Wir laden Sie herzlich ein, um mit uns ins Gespräch zu kommen und Fragen, Anregungen oder Ihre Anliegen an uns heranzutragen.

Sie konnten nicht persönlich vor Ort kommen und haben Fragen zu Präventionsthemen? Kein Problem. Unter https://s.rlp.de/kE4ett5 haben unsere Präventionsexperten umfangreiche Informationsmaterialien für Sie zusammengestellt.

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen und Veranstaltungshinweise der Polizei aus der Vorder- und Südpfalz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:42

    POL-PPRP: Widerstand geleistet

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Freitag (10.10.2025), gegen 00:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 50-jähriger Gast in einem Hotel in der Luitpoldstraße randaliere. Bei Eintreffen der Polizeikräfte schrie der Mann lautstark herum und ließ sich auch durch die Beamten nicht beruhigen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und lief stattdessen auf die Polizeikräfte zu, weshalb er anschließend gefesselt wurde. Hiergegen leistete der ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:42

    POL-PPRP: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 17:15 Uhr, war ein 27-Jähriger zu Fuß in der Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kopernikusstraße hörte der 27-Jährige, dass ein Mann hinter ihm lief und ihm zurief, dass er eine Waffe habe und ihn ausrauben werde. Der Unbekannte sei dann auf ihn zugelaufen und habe versucht ihn festzuhalten. Der Geschädigte habe jedoch die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:41

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 7:20 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Gräfenaustraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Bürgermeister-Grünzweig-Straße nach links in diese einbiegen. Der Fahrer eines Leichtkraftrades mit Mannheimer Kennzeichen fuhr auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße, von der Heinigstraße kommend, und überfuhr die Kreuzung trotz rot zeigender Ampel. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren