Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.10.2025), gegen 00:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 50-jähriger Gast in einem Hotel in der Luitpoldstraße randaliere. Bei Eintreffen der Polizeikräfte schrie der Mann lautstark herum und ließ sich auch durch die Beamten nicht beruhigen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und lief stattdessen auf die Polizeikräfte zu, weshalb er anschließend gefesselt wurde. Hiergegen leistete der 50-Jährige erheblichen Widerstand. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

