PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.10.2025), gegen 00:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 50-jähriger Gast in einem Hotel in der Luitpoldstraße randaliere. Bei Eintreffen der Polizeikräfte schrie der Mann lautstark herum und ließ sich auch durch die Beamten nicht beruhigen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und lief stattdessen auf die Polizeikräfte zu, weshalb er anschließend gefesselt wurde. Hiergegen leistete der 50-Jährige erheblichen Widerstand. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:42

    POL-PPRP: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 17:15 Uhr, war ein 27-Jähriger zu Fuß in der Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kopernikusstraße hörte der 27-Jährige, dass ein Mann hinter ihm lief und ihm zurief, dass er eine Waffe habe und ihn ausrauben werde. Der Unbekannte sei dann auf ihn zugelaufen und habe versucht ihn festzuhalten. Der Geschädigte habe jedoch die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:41

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 7:20 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Gräfenaustraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Bürgermeister-Grünzweig-Straße nach links in diese einbiegen. Der Fahrer eines Leichtkraftrades mit Mannheimer Kennzeichen fuhr auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße, von der Heinigstraße kommend, und überfuhr die Kreuzung trotz rot zeigender Ampel. Es ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:30

    POL-PPRP: Betrunken und unter Drogen mit Roller unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (09.10.2025, 20:10 Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen eine 40-Jährige, die mit ihrem Roller in der Mannheimer Straße unterwegs war. Da die Fahrerin hierbei betrunken wirkte, wurde sie zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt wurde. Hierbei konnte eine Atemalkoholwert von 1,77 Promille und Hinweise auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren