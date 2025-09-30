Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugenaufruf nach Bedrohung

Lathen (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 21:26 Uhr kam es an der Fallerslebenstraße in Lathen zu einer Bedrohung.

Mehrere Jugendliche hatten sich von der Rückseite eines Grundstücks (Bereich Sportplatz) in den Garten eines Anwohners begeben. Auf Ansprache des Bewohners verließen sie das Grundstück nicht, sondern bedrohten ihn. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit E-Scootern in unbekannte Richtung.

Der Bewohner beschreibt die Jugendlichen als etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und kräftiger gebaut. Alle trugen dunkle Kleidung. Bei einer Person war das Gesicht durch eine Maske verdeckt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell