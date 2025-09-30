Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Uelsen (ots)

Am Montag, den 29.09.2025, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Gölenkamper Straße (Aldi / Ernstings Family) in Uelsen zu einem Verkehrsunfall.

Eine Frau beabsichtigte, mit einem Opel Meriva rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei fuhr sie versehentlich vorwärts und stieß gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Ford Focus. Es entstand leichter Sachschaden.

Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach die Geschädigte an. Später verließ sie die Örtlichkeit, ohne dass ihre Personalien aufgenommen wurden.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Aussage der Zeugin von Bedeutung. Die Polizei sucht daher nach dieser Frau sowie nach weiteren Personen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000

