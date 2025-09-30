Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen

B402 - Schwerer Verkehrsunfall auf der B402 - zwei Frauen schwer verletzt

Meppen / B402 (ots)

Am Montagnachmittag, 29.09.2025, kam es gegen 16:17 Uhr auf der Bundesstraße 402 zwischen Meppen und Haselünne in Höhe der Einmündung "Gut Heidhof" zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Scania-Sattelzuges die B402 in Fahrtrichtung Haselünne. Er fuhr auf den vorausfahrenden VW Polo einer 25-jährigen Frau auf, die nach links in die Straße "Gut Heidhof" abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit einem Mercedes A-Klasse, gesteuert von einer 57-jährigen Frau, zusammen.

Die 25-jährige Fahrerin des VW Polo erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 57-jährige Fahrerin der Mercedes A-Klasse wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zudem liefen größere Mengen Betriebsstoffe aus. Für die Unfallaufnahme, die Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die B402 im betroffenen Bereich über mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell