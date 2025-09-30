Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Omnibus aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Papenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.09.2025, 20:00 Uhr, bis 30.09.2025, 00:30 Uhr) kam es am Ölmühlenweg in Papenburg zu einem Einbruchdiebstahl in einen abgestellten Omnibus.

Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der vorderen Eingangstür des grünen Omnibusses der Marke Setra ein und verschafften sich so Zutritt in das Fahrzeug. Laut ersten Erkenntnissen wurden anschließend mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Ölmühlenweges gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell