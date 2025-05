Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht am Soatspad

Geparkter Pkw beschädigt

Straelen (ots)

Am Dienstag (27. Mai 2025) wurde in der Zeit von 16:06 bis 17:30 Uhr in Straelen an der Straße Soatspad ein geparkter Dacia Dokker durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 27 in Richtung B 58 abgestellt. Es entstanden Schäden an der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel. Anhand der vor Ort festgestellten Spuren könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein graues oder silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben. Das wegen Verkehrsunfallflucht ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und/oder dem verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell