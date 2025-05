Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pedelec-Fahrer stürzt in Kapellen und verletzt sich schwer

Unbekanntes Tier führte den Sturz herbei

Geldern (ots)

Am Mittwoch (28. Mai 2025) gegen 05:40 Uhr wurde ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer aus Geldern an der Straße Am Mühlenwasser in Geldern-Kapellen schwer verletzt. Nach eigenen Angaben war ihm während der Fahrt in Richtung Kapellen ein Tier in der Größe eines Hasen von links aus dem Grünstreifen kommend seitlich gegen sein Vorderrad gelaufen, woraufhin er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Er verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Nahbereich nach einem verletzten Tier abgesucht, es konnte jedoch nichts gefunden werden.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell