Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kartoffellaster verliert Ladung: Straße zeitweise gesperrt

Nordhorn (ots)

Am heutigen Montag, den 29.09.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Mathildenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor und einem mit Kartoffeln beladenen Anhänger.

Das Gespann befuhr die Mathildenstraße aus Richtung Bahnschienen kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisel kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfosten. In der Folge verteilte sich ein Teil der Ladung auf der Fahrbahn.

Die Unfallstelle musste bis in die Mittagsstunden für umfangreiche Aufräumarbeiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell