Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Maishäcksler gerät während Feldarbeiten in Brand

Twist (ots)

Am Montagabend, 29.09.2025, geriet gegen 19:00 Uhr auf einem Maisfeld an der Straße Rühlermoor ein Maishäcksler der Marke "John Deere" während Häckselarbeiten in Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing die Landmaschine Feuer. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren Twist und Schöningsdorf, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort waren, brannte der Häcksler vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell