Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stellt sich bei der Bundespolizei selbst

Bochum (ots)

Am Abend des 20. Juli meldete sich ein syrischer Staatsangehöriger bei der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof und gab an, gesucht zu werden. Eine Überprüfung ergab, dass nach ihm tatsächlich gefahndet wurde.

Gegen 21:30 Uhr klingelte es an der Tür des Bundespolizeireviers am Bochumer Hauptbahnhof. Vor dieser standen ein junger Mann und sein Vater. Auf Nachfrage, warum sie hier seien, gab der 23-Jährige an, dass er gesucht werde. Eine Abfrage seiner Personalien in den polizeilichen Systemen ergab, dass gegen den Wittener ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal fahndete nach dem Syrer wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

Die Beamten nahmen den Gesuchten fest.

Nach Abschluss der Maßnahmen brachten sie ihn in das zentrale Polizeigewahrsam in Bochum. Von dort erfolgte die Vorführung bei dem zuständigen Richter.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell