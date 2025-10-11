Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dampfentwicklung aufgrund Reinigungsarbeiten

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Zusammen mit der Feuerwehr wurde die Polizei kurz nach 09:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in die Ludwig-Wolker-Straße gerufen. wie dort festgestellt wurde, kommt es in der Ludwig-Wolker-Straße, im Bereich der angrenzenden Felder, zu einer leichten Dampfentwicklung aufgrund von Reinigungsarbeiten an einer Leitung. Eine Gefahr für die Bevölkerung geht hiervon nicht aus. Wie lange die Reinigungsarbeiten noch andauern, ist aktuell noch nicht bekannt.

