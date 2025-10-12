Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Pkw auf Straßenbahngleisen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittag des 11.10.2025 kam es kurz vor 13:00h in der Carl-Bosch-Straße zum Brand eines PKWs. Die beiden Insassen bemerkten während der Fahrt eine Rauchentwicklung und konnten den PKW unverletzt verlassen. Die Werksfeuerwehr der BASF sowie die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen löschten den Brand. Da der PKW auf den Gleisen der Straßenbahn stand, mussten für die Löscharbeiten sowohl die Gleise, als auch die Straße für ca. 15 Minuten gesperrt werden. An Gleisanlagen und Oberleitungen entstand kein Schaden.

