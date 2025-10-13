Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 64-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntag (12.10.2025), gegen 23:15 Uhr, wurde ein 64-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem durchfahrenden Güterzug erfasst. Nach ersten Ermittlungen befand er sich im Gleisbett, als der Zug durchfuhr. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

