Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 64-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntag (12.10.2025), gegen 23:15 Uhr, wurde ein 64-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem durchfahrenden Güterzug erfasst. Nach ersten Ermittlungen befand er sich im Gleisbett, als der Zug durchfuhr. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

