PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Am 12.10.2025, zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dalbergstraße (zwischen Albert-Schweizer-Straße und Schillerstraße) ein. Aus diesem stahlen sie Schmuck und Bargeld und entkamen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:11

    POL-PPRP: 64-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug

    Böhl-Iggelheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Sonntag (12.10.2025), gegen 23:15 Uhr, wurde ein 64-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem durchfahrenden Güterzug erfasst. Nach ersten Ermittlungen befand er sich im Gleisbett, als der Zug durchfuhr. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:48

    POL-PPRP: Mann bei Angriff verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend wurde ein Mann in Ludwigshafen im Bereich Bgm.-Grünzweig-Straße mit schweren Gesichtsverletzungen angetroffen. Nach eigenen Angaben war er zuvor im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße von vier unbekannten Männern geschlagen worden. Der Mann wurde zur Behandlung ins Klinikum Ludwigshafen gebracht. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein und Deutsch gesprochen haben. Die ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:45

    POL-PPRP: Jugendlicher durch Gruppe verletzt

    Ludwigshafen - Oppau (ots) - Am Abend des 11.10.2025 wurde gegen 19:30h auf dem Parkplatz am Bürgerhaus Oppau ein Jugendlicher von fünf bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Jugendliche den Geschädigten von einem E-Scooter aus an. Kurz darauf stießen drei weitere hinzu, woraufhin alle fünf gemeinschaftlich auf den Jugendlichen einschlugen und -traten. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren