Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (12.10.2025), gegen 21:30 Uhr, meldeten Zeugen einen schlangenlinienfahrenden Autofahrer, der auf der Mundenheimer Straße in Richtung Ludwigshafen Mitte fuhr, danach auf die Herzogstraße abbog und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Beim anschließenden Rangieren sei er mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und danach entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf der Herzogstraße in Richtung Silcherstraße gefahren, wo er sein Fahrzeug abgestellt habe. Der Fahrzeugführer, ein 47-Jähriger, konnte durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell