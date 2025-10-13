PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (12.10.2025), gegen 21:30 Uhr, meldeten Zeugen einen schlangenlinienfahrenden Autofahrer, der auf der Mundenheimer Straße in Richtung Ludwigshafen Mitte fuhr, danach auf die Herzogstraße abbog und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Beim anschließenden Rangieren sei er mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und danach entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf der Herzogstraße in Richtung Silcherstraße gefahren, wo er sein Fahrzeug abgestellt habe. Der Fahrzeugführer, ein 47-Jähriger, konnte durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 15:18

    POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (10.10.2025) und Sonntag (12.10.2025) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines in einer Tiefgarage in der Wredestraße (Höhe Bürgermeister-Kutterer-Straße) abgestellten Opel Corsa eingeschlagen und der Innenraum durchsucht. Entwendet wurde ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:17

    POL-PPRP: Radfahrerin verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag (11.10.2025), gegen 16:20 Uhr, war ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Hochfeldstraße in Richtung Niederfeldstraße unterwegs. Eine 77-jährige Radfahrerin fuhr vor dem 16-Jährigen auf dem Bürgersteig in gleiche Richtung. An der Einmündung zur Eichenstraße bog die 77-Jährige nach rechts in diese ab. Zuvor hatte der 16-Jährige dazu angesetzt, die 77-Jährige rechts zu überholen, sodass es zum Zusammenstoß kam. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:14

    POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Körperverletzung

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag (11.10.2025), gegen 19:50 Uhr, kam es in der Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei 25-Jährige zunächst mehrere Teenagerinnen ansprachen, obwohl diese kein Interesse an einem Gespräch hatten. Als ein 19-Jähriger, eine 17-Jährige und eine 16-Jährige die Männer aufforderten, die Teenagerinnen in Ruhe zu lassen, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der schließlich ...

    mehr
