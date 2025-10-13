Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag (10.10.2025) und Sonntag (12.10.2025) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines in einer Tiefgarage in der Wredestraße (Höhe Bürgermeister-Kutterer-Straße) abgestellten Opel Corsa eingeschlagen und der Innenraum durchsucht. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Erich-Reimann-Straße abgestellten Opel Movano ein und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Ebenfalls zwischen Samstag und Sonntag wurden mehrere, auf einem Parkplatz in der Knollstraße abgestellte Autos aufgebrochen. Aus einem Opel Astra Kombi wurde eine Flasche Schnaps gestohlen. Bei einem BMW Z3 wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchsucht, entwendet wurde nichts.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell