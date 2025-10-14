Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Herrenhandtasche unterschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 25-Jähriger stieg am Montagmittag (13.10.2025, 12:55 Uhr) an der Haltestelle Ludwigshafen-Oppau aus einem Bus der Linie 86 aus und vergaß dabei seine Handtasche. Als er den Verlust bemerkte und zum Bus zurücklaufen wollte, sah er, wie ein unbekannter Mann mit der Handtasche in die Straßenbahnlinie 7 einstieg und davonfuhr. In der Tasche befanden sich rund 600 Euro Bargeld, Ausweisdokumente sowie Bezahlkarten. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

