Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251010-2: Zwei Transporter aufgebrochen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Donnerstag (9. Oktober) in Brühl und Kerpen zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge sowie Katalysatoren entwendet haben sollen.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. In Brühl ermitteln die Beamten des Kriminalkommissariats 23 und in Kerpen sind die Beamten des Kriminalkommissariats 22 zuständig. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Brühl soll zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr die Seitentür eines Opel Movano, der am Fahrbahnrand der Hamburger Straße abgestellt war, gewaltsam geöffnet worden sein. Hier sollen zahlreiche Werkzeuge entwendet werden.

In Kerpen sollen Unbekannte zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr auf einem Parkplatz an der Kerpener Straße zugeschlagen haben. Dort sei die Seitentür eines Mercedes Sprinter gewaltsam geöffnet und eine größere Anzahl Katalysatoren entwendet worden.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell