Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251009-4: Supermarktmitarbeiterinnen überfallen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täterin raubte Geld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer Unbekannten, die am Mittwochabend (8. Oktober) in Kerpen Mitarbeiterinnen eines Supermarkts überfallen haben soll. Die Täterin sei etwa 25 bis 30 Jahre alt. Sie soll zur Tatzeit einen schwarzen Schal, eine schwarze Mütze, eine schwarze Sonnenbrille, blaue Wollhandschuhe, eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll die Unbekannte das Geschäft an der Rathausstraße gegen 19.45 Uhr betreten haben. Sie habe Waren in einen Einkaufswagen gepackt und sei an die Kasse gekommen, als sich keine weiteren Kunden mehr im Geschäft befunden haben. Als die Mitarbeiterin einige Waren abgescannt habe, soll die Täterin ihr aus einer Tasche den Griff einer Pistole gezeigt haben. Die Mitarbeiterin habe auf Aufforderung umgehend die Kasse geöffnet und das Geld ausgehändigt. Danach habe die Täterin die Angestellte sowie eine Kollegin, die sich im Laden befunden habe, aufgefordert in die Lagerräume zu gehen. Dort habe sie von den Frauen mehr Geld gefordert und sei dann geflüchtet. Die Geschädigten riefen die Polizei.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach der Täterin, dabei unterstützen auch Einsatzkräfte mit ihren Diensthunden. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Weitere Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

