Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251009-2: Nach Zusammenstoß mit Kind weitergefahren

Wesseling (ots)

Ermittler suchen Unfallbeteiligte und Zeugen

Die Polizei fahndet nach einer etwa 40 bis 50 Jahre alten Fahrerin eines dunklen Kleinwagens der Marke Opel, die am Dienstag (7. Oktober) nach einem Zusammenstoß mit einem 8-Jährigen in Wesseling nach einem kurzen Gespräch weitergefahren sein soll. Die Dame mit Brille soll dunkelblonde, schulterlange Haare gehabt haben und mit einer blauen Sporthose sowie einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch die flüchtige Autofahrerin sowie bislang unbekannte Ersthelfer werden gebeten, sich zur Klärung des Unfallhergangs bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die Autofahrerin gegen 17.30 Uhr auf der Jahnstraße aus Richtung Flach-Fengler-Straße in Richtung Kronenweg gefahren sein. Unmittelbar nach Passieren des Ulrike-Meyfarth-Stadions soll sie mit dem 8-Jährigen Radfahrer kollidiert sein, der die Jahnstraße an der dortigen Querungshilfe von rechts nach links überquerte. Der Junge soll zunächst auf die Motorhaube geschlagen und schließlich zu Boden gestürzt sein und sich verletzt haben.

Die Unbekannte soll nach einem kurzen Gespräch die Unfallörtlichkeit verlassen haben. Ein bislang unbekannter älterer Passant habe dem 8-Jährigen geholfen, weiterhin sollen Jugendliche vor Ort gewesen sein, die den Unfall möglicherwiese beobachtet haben.

Der Verletzte erschien später mit seiner Mutter auf einer Polizeiwache, um den Unfall zu melden. Polizisten forderten dort einen Rettungswagen an. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell