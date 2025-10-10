PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251010-1: Fahndungsrücknahme - Vermisste aus Kerpen wohlbehalten angetroffen

Kerpen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 4 vom 8. Oktober 2025

Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis haben die vermisste 72-Jährige aus Kerpen-Brüggen am Donnerstagabend (9. Oktober) wohlbehalten angetroffen. Ihre Angehörigen sind informiert.

Der Fahndungsaufruf wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bedankt sich für die Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

