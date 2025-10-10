POL-REK: 251010-1: Fahndungsrücknahme - Vermisste aus Kerpen wohlbehalten angetroffen
Kerpen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 4 vom 8. Oktober 2025
Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis haben die vermisste 72-Jährige aus Kerpen-Brüggen am Donnerstagabend (9. Oktober) wohlbehalten angetroffen. Ihre Angehörigen sind informiert.
Der Fahndungsaufruf wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bedankt sich für die Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung. (jus)
