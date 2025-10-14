Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter wurde am Dienstag (14.10.2025, 02:14 Uhr) im Bereich der Rohrlachstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten typische Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC (Cannabis). Dem jungen Mann wurde anschließend auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

