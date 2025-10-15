Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (14.10.2025) kam es gegen 14:30 Uhr in der Lichtenbergstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Mannheim und wollten in die Rheinuferstraße abbiegen. Als der 69-jährige Fahrer wegen eines bevorrechtigen Radfahrers abbremste, bemerkte die hinter ihm fahrende 58-Jährige dies zu spät und fuhr dem vorausfahrenden PKW auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro und die Frau wurde dabei leicht verletzt. Medizinische Versorgung war nicht nötig.

Beachten Sie: Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn plötzlich gebremst wird. Wer vorausfährt, darf nicht ohne zwingenden Grund stark bremsen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell