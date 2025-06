POL-HB: Nr.: 0390--Erneut falsche Wasserwerker unterwegs

Polizei Bremen

Nr.: 0390--Erneut falsche Wasserwerker unterwegs--

Ort: Bremen-Lesum und Bremen-Vegesack, Rotdornallee und Albrecht-Roth-Straße Zeit: 16.06.2025, 10:30 Uhr

Am Montag gaben sich in Lesum und Vegesack zwei Trickbetrüger als Wasserwerker aus und gelangten so an Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr klingelten in der Rotdornallee zwei bislang unbekannte Männer in einem Mehrparteienhaus bei zwei Seniorinnen (75 und 93 Jahre alt) und gaben sich als Handwerker aus, welche angeblich die Wasserleitungen überprüfen müssen. Nachdem die Männer die jeweiligen Wohnungen wieder verließen, stellte eine der beiden Seniorinnen fest, dass aus ihrem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke gestohlen wurden.

Gegen 11.00 Uhr klingelten dann vermutlich dieselben Männer in der Albrecht-Roth-Straße erneut in einem Mehrparteienhaus bei einem Senior (80 Jahre alt) und einer Seniorin (74 Jahre alt). Wie bereits zuvor gelangten die beiden unbekannten Männer unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, in die jeweiligen Wohnungen. Auch hier wurden die Täter fündig und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Der erste Trickbetrüger soll 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug kurze blond-graue Haare und einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem hellen karierten Hemd und Jeans. Der zweite Mann wurde ebenfalls als 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug kurzes dunkles Haar und keinen Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen karierten Hemd und Jeans. Auffällig bei beiden Männern waren Tätowierungen an den Unterarmen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei Bremen warnt vor diesen Trickdieben und rät: Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

