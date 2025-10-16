PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollstuhlfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (15.10.2025) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rollstuhlfahrer. Der 81-jähriger Rollstuhlfahrer, welcher von der Rheingalerie kommend die Rheinuferstraße überquerte, wurde von einem 35-jährigen Autofahrer angefahren, als dieser von der Bahnhofstraße in Richtung Rheingalerie nach links in die Rheinuferstraße abbog. Durch die Kollision prallte der Rollstuhlfahrer gegen das Auto und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

