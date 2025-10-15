POL-NOM: 39-jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs
Northeim (ots)
37181 Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 14.10.2025, 16.35 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei Northeim auf einen 39-jährigen Mann aufmerksam, welcher die Göttinger Straße in Hardegsen mit seinem E-Scooter befuhr. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Versicherungsschutz für den E-Scooter besaß.
Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
