Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße/Eichstätte (Kreisverkehr), Samstag, 11.10.2025, 13.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntagabend erschien ein 40-jähriger Northeimer in der Northeimer Dienststelle, um einen Verkehrsunfall vom Vortag anzuzeigen. Er sei am Samstag gegen 13.00 Uhr mit einem E-Scooter die Straße Eichstätte in Northeim befahren und überfuhr den Zebrastreifen beim Kreisverkehr an der Göttinger Straße, um die Seite zu wechseln. Zur selben Zeit habe ein Auto die Göttinger Straße in Richtung stadtauswärts befahren und habe ihn beim Überqueren des Zebrastreifens übersehen. Durch den Zusammenstoß kam der 40-Jährige zu Fall.

Der bisher unbekannte Autofahrer hielt an und übergab dem Northeimer Bargeld. Nach der Aussage des 40-Jährigen habe der Autofahrer gesagt, dass er keine Zeit für eine polizeiliche Unfallaufnahme hätte und sei anschließend weggefahren. Das Auto konnte vorher mit Kennzeichen noch fotografiert werden.

Aufgrund von sich stärker entwickelnden Schmerzen ging der Northeimer noch am Samstag zum Krankenhaus, um seine leichten Verletzungen behandeln zu lassen.

Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Der Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 165 cm groß
   -	Ca. 60-65 Jahre alt
   -	Glatze

Zeuginnen und Zeugen, welche das Unfallgeschehen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

