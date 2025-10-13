POL-NOM: Sachbeschädigung an Motorroller
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Wolper Straße
Freitag, 10.10.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, 11.10.2025, 19:00 Uhr
EINBECK (pfa)
Unbekannte Täterschaft schmeißt den am Straßenrand geparkten Motorroller der 60-jährigen Geschädigten um, wodurch dieser beschädigt wird. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt.
Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
