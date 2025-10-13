Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Motorroller

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Wolper Straße

Freitag, 10.10.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, 11.10.2025, 19:00 Uhr

EINBECK (pfa)

Unbekannte Täterschaft schmeißt den am Straßenrand geparkten Motorroller der 60-jährigen Geschädigten um, wodurch dieser beschädigt wird. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell