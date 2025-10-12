Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss mit E-Scooter

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Samstag, 11.10.2025, 20.10 Uhr.

Northeim (pel): Am Samstag gegen 20.10 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer von einer Streife der Polizei Northeim kontrolliert. Der E-Scooter-Fahrer, ein 19-Jähriger aus Northeim, befuhr zuvor die Rückingsallee in Northeim.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die den Verdacht des Einflusses berauschender Mittel begründeten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC.

Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell