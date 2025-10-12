PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss mit E-Scooter

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Samstag, 11.10.2025, 20.10 Uhr.

Northeim (pel): Am Samstag gegen 20.10 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer von einer Streife der Polizei Northeim kontrolliert. Der E-Scooter-Fahrer, ein 19-Jähriger aus Northeim, befuhr zuvor die Rückingsallee in Northeim.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die den Verdacht des Einflusses berauschender Mittel begründeten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC.

Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 15:43

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg - Lindau, Katlenburg, Bahnhofstraße/ Bahnhofsdamm, Samstag, 11.10.2025, ca. zwischen 21:45 Uhr und 22:50 Uhr. Katlenburg (pel). Am Samstagabend wurde durch Zeugen festgestellt, dass unbekannte Täter im Bereich der Bahnhofstraße bzw. dem Bahnhofsdamm diverse Fassaden mit Graffiti besprühten. Unter anderem wurde ein Trafohäuschen auf dem Katlenburger Bahnhofsgelände und die Fassade ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:04

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Schlarpe(La) - Am 10.10.2025, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Einbeck mit seinem Pkw die K 432 aus Hardegsen kommend in Richtung Schlarpe. Kurz vor der Ortschaft Schlarpe kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Straßenbaum und einen Vorwegweiser. Der Pkw kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00EUR. Der Fahrzeugführer blieb ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 07:35

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Northeim (ots) - 37186 Moringen, Waldweg, Freitag, 10.10.2025, 23:30 Uhr Moringen (cho) Am Freitagabend beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Minderjährigen dabei, wie er die Außenfassade einer Schule mit Graffiti beschmierte und verständigte die Polizei. Der Minderjährige konnte im Beisein eines weiteren Minderjährigen im Rahmen der sofortigen Fahndung im Nahbereich der Schule angetroffen werden. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren