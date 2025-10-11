Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Northeim (ots)

37186 Moringen, Waldweg, Freitag, 10.10.2025, 23:30 Uhr

Moringen (cho) Am Freitagabend beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Minderjährigen dabei, wie er die Außenfassade einer Schule mit Graffiti beschmierte und verständigte die Polizei. Der Minderjährige konnte im Beisein eines weiteren Minderjährigen im Rahmen der sofortigen Fahndung im Nahbereich der Schule angetroffen werden. Anschließend erfolgte ein erzieherisches Gespräch und die Übergabe der Minderjährigen an die Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell