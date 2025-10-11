PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein und unter Einfluss unterwegs

Northeim (ots)

37154 Northeim, Asternstraße, Freitag, 10.10.2025, 21:30 Uhr

Northeim (cho) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zur o.g. Zeit konnten bei einem 37-jährigen Northeimer Autofahrer mehrere verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt werden. Neben dem Einfluss von berauschenden und alkoholischen Mitteln war der 37-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Auf den 37-jährigen Verursacher warten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

