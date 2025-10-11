PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Northeim (ots)

37186 Hardegsen, Alte Uslarer Straße; Freitag, 10.10.2025, 06:50 Uhr

Hardegsen (cho) Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine bislang unbekannte Person vermutlich mittels Steinwurf die Seitenscheibe eines fahrenden Schulbusses beschädigt. Hierbei ist es zu einem Sachschaden an der Scheibe in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe gekommen. Glücklicherweise blieben die zu diesem Zeitpunkt im Bus befindlichen Insassen bei dem Wurf und der daraus resultierenden beschädigten Seitenscheibe unverletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise auf den Beschuldigten gibt es bislang nicht.

Zeugen, die etwaige Angaben zur vorliegenden Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 04:21

    POL-NOM: Unbekannte Täterschaft entwendet Bronzetafel

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Nebenstrecke Krimmensen - Dassel Mittwoch, 08.10.2025, ca. 16:00 Uhr bis zum 09.10.2025, ca. 09:00 Uhr EINBECK (beu) Eine unbekannte Täterschaft entwendete im o.g. Zeitraum eine Bronzetafel vom Kriegerdenkmal auf der Verbindungsstraße zw. Dassel und Krimmensen. Diese misst ungefähr 2x1m. Der Entwendungsschaden kann nicht beziffert werden. Zeugen und Anwohnende, die im Tatzeitraum ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:09

    POL-NOM: Mehrere Unfälle verursacht - Alkoholgeruch festgestellt

    Northeim (ots) - Moringen, Bundesstraße 241, Freitag, 10.10.2025, 09.45 Uhr MORINGEN (Wol) Am Freitag gegen 09.45 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Moringen den Buchenweg in Moringen in Richtung B241 und touchierte dabei ein geparktes Auto. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Autos beschädigt. Danach bog die Frau nach rechts auf die B241 in Richtung Kirchberg ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:57

    POL-NOM: Täterin stellt sich

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Di. 07.10.2025, 08:45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Donnerstag veröffentlichten wir eine Pressemitteilung zu einer Körperverletzung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6134598 Am heutigen Freitag erschien eine 23-jährige gesuchte Frau aufgrund des Presseartikels und gab zu, dass sie die 18-jährige Frau mit der flachen Hand geschlagen habe. Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren