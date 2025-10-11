Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Northeim (ots)

37186 Hardegsen, Alte Uslarer Straße; Freitag, 10.10.2025, 06:50 Uhr

Hardegsen (cho) Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine bislang unbekannte Person vermutlich mittels Steinwurf die Seitenscheibe eines fahrenden Schulbusses beschädigt. Hierbei ist es zu einem Sachschaden an der Scheibe in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe gekommen. Glücklicherweise blieben die zu diesem Zeitpunkt im Bus befindlichen Insassen bei dem Wurf und der daraus resultierenden beschädigten Seitenscheibe unverletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise auf den Beschuldigten gibt es bislang nicht.

Zeugen, die etwaige Angaben zur vorliegenden Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell