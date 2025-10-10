PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täterin stellt sich

Northeim (ots)

37154 Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Di. 07.10.2025, 08:45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichten wir eine Pressemitteilung zu einer Körperverletzung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6134598

Am heutigen Freitag erschien eine 23-jährige gesuchte Frau aufgrund des Presseartikels und gab zu, dass sie die 18-jährige Frau mit der flachen Hand geschlagen habe. Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:48

    POL-NOM: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Northeim (ots) - Hardegsen OT Hevensen, Landesstraße 556 (Kreuzung Lindenstraße/Hardegser Weg), Donnerstag, 09.10.2025, 15.40 Uhr HEVENSEN (Wol) Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg die L556 in Richtung Gladebeck und wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 39-jährigen Moringer Autofahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:38

    POL-NOM: Unbekannte verletzte 31-Jährige

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Plesseblick, Donnerstag, 09.10.2025, 13.20 Uhr ANGERSTEIN (Wol) Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Plesseblick in Angerstein. Eine 31-jährige Frau verließ gegen 13.20 Uhr ein Wohnhaus im Plesseblick und wurde dort von zwei unbekannten dunkel gekleideten Personen attackiert. Die Frau wurde auf dem Boden liegend geschlagen und ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:38

    POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Salzkotten/Ecke Blumenstraße, Donnerstag, der 09.10.2025, 23:24 Uhr. Ein 32- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Bodenfelde befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren