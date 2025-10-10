Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täterin stellt sich

Northeim (ots)

37154 Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Di. 07.10.2025, 08:45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichten wir eine Pressemitteilung zu einer Körperverletzung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6134598

Am heutigen Freitag erschien eine 23-jährige gesuchte Frau aufgrund des Presseartikels und gab zu, dass sie die 18-jährige Frau mit der flachen Hand geschlagen habe. Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

