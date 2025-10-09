Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Di. 07.10.2025, 08:45 Uhr

Northeim(mho)

Zur oben genannten Uhrzeit kam es in dem Adolf-Hueg-Wall zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 18-jährigen Frau aus Moringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging die 18-jährige Frau über den Wall. Dort wurde sie auf eine circa 25-jährige Frau aufmerksam, die in Begleitung von zwei kleinen Kindern war. Die Frau schien mit den Kindern überfordert zu sein, sodass die junge Frau die Kindsmutter ansprach. Unvermittelt und ohne Vorwarnung schlug die Frau mit der flachen Hand dem Opfer in das Gesicht und beleidigte die 18-jährige. Diese wurde dabei leicht verletzt und suchte umgehend die Polizei auf.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

-25 Jahre alt

-schlank -schwarze Haare -schwarze Hose in Begleitung von zwei Kindern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell