PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Fahrt unter berauschenden Mitteln

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrichstraße, Mi. 08.10.2025, 17:50 Uhr

Northeim (mho)

Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamten der Polizei Northeim einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Ferner hatte er mehrere Konsumeinheiten Haschisch und Cannabis dabei, die er zuvor von einer unbekannten Person käuflich erworben hatte.

Nachdem dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde, wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Gegen den Mann wurde abschließend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:56

    POL-NOM: Schulgebäude beschmiert

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Montag, 06.10.2025, 21.00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 07.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr haben unbekannte Personen die Fassade eines Schulgebäudes in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nörten-Hardenberg beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden mehrere schwarze Striche auf die Fassade geschmiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 08:22

    POL-NOM: Unfall mit einer verletzten Person

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße (Bundesstraße 446), Dienstag, 07.10.2025, 16.15 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Dienstag gegen 16.15 Uhr beabsichtigte eine 49-jährige Nörten-Hardenbergerin von einem Parkplatz auf die B446 zu fahren. Dabei übersah sie einen 34-jährigen Radfahrer, der von rechts kam und den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 07:50

    POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss unterwegs

    Northeim (ots) - Northeim, Hirschberger Straße, Montag, 06.10.2025, 14.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 14.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der die Hirschberger Straße in Northeim befuhr. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Einfluss berauschender Mittel hindeuten können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren