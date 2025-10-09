POL-NOM: Polizei beendet Fahrt unter berauschenden Mitteln
Northeim (ots)
37154 Northeim, Friedrichstraße, Mi. 08.10.2025, 17:50 Uhr
Northeim (mho)
Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamten der Polizei Northeim einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Ferner hatte er mehrere Konsumeinheiten Haschisch und Cannabis dabei, die er zuvor von einer unbekannten Person käuflich erworben hatte.
Nachdem dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde, wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.
Gegen den Mann wurde abschließend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet.
