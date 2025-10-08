Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße (Bundesstraße 446), Dienstag, 07.10.2025, 16.15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr beabsichtigte eine 49-jährige Nörten-Hardenbergerin von einem Parkplatz auf die B446 zu fahren. Dabei übersah sie einen 34-jährigen Radfahrer, der von rechts kam und den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro.

