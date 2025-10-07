PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen am Pkw entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 04.10.25 - 05.10.25

Ein 21jähriger Einbecker parkte am Samstag, den 04. Oktober seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 64 in Rtg. Eschershausen, um von dort mit einer Fahrgemeinschaft weiterzufahren. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter, beide Kennzeichen an diesem entwendet hatte. Demzufolge ist dem Halter ein Schaden von ca. 80,- Euro entstanden. Die Polizei in Einbeck hat den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen, die zu diesem Vorfall Beobachtungen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05561-31310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 06:25

    POL-NOM: Diebstahl im Alten-und Pflegeheim

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 19.09.2025, 12:00 Uhr - 04.10.2025, 15:00 Uhr Eine 88jährige Bewohnerin eines Alten-und Pflegeheims in Einbeck wurde im Tatzeitraum vom 19. September bis zum 04. Oktober gleich zwei Mal Geschädigte eines Diebstahls. Demzufolge nutzte ein bislang noch unbekannter Täter wiederholt einen unbeobachteten Augenblick, um aus dem Zimmer der Dame diverse Geldbeträge zu entwenden. Beim ersten Mal ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:11

    POL-NOM: Unbekannte Person beschädigt Außenspiegel von Transporter - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37186 Moringen/ OT Fredelsloh, Am Hainberg, Sonntag, den 05.10.2025, 00.30 - 17.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person beschädigte im o.g. Tatzeitraum auf bisher unbekannte Art und Weise den Außenspiegel eines weißen Transportes. Das Fahrzeug wurde zuvor durch den 34-jährigen Geschädigten unversehrt und ordnungsgemäß in der ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 15:43

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, 29.09.2025, 23:45 Uhr: Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem bayerischen Hof verunfallte in den späten Abendstunden des 29.09.2025, gegen 23:45 Uhr, im Stadtgebiet Bad Gandersheim - vermutlich im Bereich des Kreisverkehrs in der Holzmindener Straße - und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Mann konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren