Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen am Pkw entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 04.10.25 - 05.10.25

Ein 21jähriger Einbecker parkte am Samstag, den 04. Oktober seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 64 in Rtg. Eschershausen, um von dort mit einer Fahrgemeinschaft weiterzufahren. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter, beide Kennzeichen an diesem entwendet hatte. Demzufolge ist dem Halter ein Schaden von ca. 80,- Euro entstanden. Die Polizei in Einbeck hat den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen, die zu diesem Vorfall Beobachtungen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05561-31310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell