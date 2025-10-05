Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 29.09.2025, 23:45 Uhr:

Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem bayerischen Hof verunfallte in den späten Abendstunden des 29.09.2025, gegen 23:45 Uhr, im Stadtgebiet Bad Gandersheim - vermutlich im Bereich des Kreisverkehrs in der Holzmindener Straße - und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Der Mann konnte später durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Gandersheim auf der B64 angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss neuroleptischer Medikamente stand.

Zur weiteren Abklärung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, um den Verdacht zu erhärten oder zu entkräften. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Da der Beschuldigte keine Angaben zum genauen Unfallort machen konnte, bittet die Polizei Bad Gandersheim Zeugen, die in den Abendstunden des 29.09.2025 ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise beobachtet oder Wahrnehmungen im Bereich der Holzmindener Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05382 95390 mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (at)

