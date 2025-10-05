PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baum ragt in Fahrbahn

Uslar (ots)

Uslar, B241/ Sohlinger Landstraße; Delliehausen, Volpriehäuser Straße, Sonntag, 05.10.2025, 08.54 Uhr

USLAR - Gefahrenstellen

Eine Sturmfront mit teils orkanartigen Böen hat in der zurückliegenden Nacht einen Baum entwurzelt und mehrere Äste abgeknickt. So musste die Sohlinger Landstraße aufgrund eines umgestürzten Baumes zeitweise gesperrt werden, konnte aber mit eigenen Mitteln rasch wieder geräumt und freigegeben werden. In der Volpriehäuser Straße in Delliehausen brachen Äste einer Birke ab. Zu Sachschäden kam es nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

