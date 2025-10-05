POL-NOM: Baum ragt in Fahrbahn
Uslar (ots)
Uslar, B241/ Sohlinger Landstraße; Delliehausen, Volpriehäuser Straße, Sonntag, 05.10.2025, 08.54 Uhr
USLAR - Gefahrenstellen
Eine Sturmfront mit teils orkanartigen Böen hat in der zurückliegenden Nacht einen Baum entwurzelt und mehrere Äste abgeknickt. So musste die Sohlinger Landstraße aufgrund eines umgestürzten Baumes zeitweise gesperrt werden, konnte aber mit eigenen Mitteln rasch wieder geräumt und freigegeben werden. In der Volpriehäuser Straße in Delliehausen brachen Äste einer Birke ab. Zu Sachschäden kam es nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht.
