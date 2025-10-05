POL-NOM: Pkw kollidiert mit Krad
Uslar (ots)
B 241, zwischen Amelith und Beverungen, Freitag, 03.10.2025, 12.10 Uhr
BODENFELDE (st) - Verkehrsunfall
Ein 76 - Jähriger Fahrzeugführer aus Beverungen kreuzt, aus einem Waldweg kommend, die B 241 und übersieht dabei einen von rechts kommenden 62 - Jährigen Kradfahrer aus Steinheim. Es kommt zum Zusammenstoß wodurch der Kradfahrer stürzt und leicht verletzt wird. Der beteiligte Motorradfahrer muss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entsteht Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell