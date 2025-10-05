POL-NOM: Platzverweis erteilt

Uslar (ots) - K 449 zwischen Uslar und Bodenfelde, Dienstag 30.09.2025, 23.14 Uhr BODENFELDE - Wildunfall Ein 32 - Jähriger aus Uslar kollidierte mit seinem Pkw am späten Dienstagabend mit einem Reh. Der Fahrzeugführer befuhr die K 449 in Richtung Bodenfelde als das Tier plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000,00 Euro. Das Reh musste von den eingesetzten Beamten vor Ort erlöst werden. Rückfragen bitte an: ...

