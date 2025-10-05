POL-NOM: Platzverweis erteilt
Uslar (ots)
Uslar, Wiesenstraße 29, Donnerstag, 02.10.2025, 10.30 Uhr
USLAR - Hausfriedensbruch
Ein 41 - Jähriger Obdachloser weilt zum wiederholten Mal, trotz Aufforderung den Platz zu verlassen, vor einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße. Gegen den Beschuldigten wird eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt und ein Platzverweis ausgesprochen.
