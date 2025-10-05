POL-NOM: Unfall mit Reh

Uslar (ots) - Schönhagen, Steintorstraße 4, Dienstag, 30.09.2025, 16.50 Uhr SCHÖNHAGEN (st) - Verkehrskontrolle Im Rahmen einer anlassbezogenen Kontrolle wird bei einem 42 - Jährigen Fahrradfahrer aus Wesertal ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Teleskopschlagstock handelt es sich um eine Hieb- und Stoßwaffe, die nach dem Waffengesetz verboten ist. Ferner beleidigt und bedroht der ...

mehr