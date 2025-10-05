Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee 2, 37154 Northeim, Samstag, 4.10.2025, 10.00 bis 18.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen anderen geparkten Pkw. Der beschädigte weiße BMW der 3-er-Reihe stand am Samstag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Rückingsallee. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 5.000,- Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel.: 05551-9148-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell