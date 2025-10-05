POL-NOM: Unfall mit Waschbär
Uslar (ots)
B 241, Sohlinger Landstraße, Samstag, 04.10.2025, 20.05 Uhr
USLAR - Wildunfall
Ein 56 - Jähriger aus Uslar kollidierte mit seinem Pkw am Samstagabend mit einem Waschbären. Der Fahrzeugführer befuhr die B 241 in Richtung Uslar als das Tier in Höhe Ortsausgang Sohlingen plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500,00 Euro. Der Waschbär verendete vor Ort.
