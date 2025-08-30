Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruchsdiebstahl in ein Wohngebäude
Schmallenberg (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang zu einem Wohngebäude und entwendeten dort einen Fernseher. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts führen, bitte an die Polizei Schmallenberg unter der Telefonnummer 029190200 richten.
